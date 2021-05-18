Клиенты Системы быстрых платежей пожаловались на сбой в работе

Пользователи Системы быстрых платежей (СБП) ЦБ за последние несколько дней столкнулись с проблемами при денежных переводах. На сложности пожаловались клиенты Росбанка и«ЮMoney». Представители СБП заявили, что сейчас перечисления проходят в обычном режиме.

Пользователь электронного кошелька «ЮMoney» ночью 14 мая не мог перечислить деньги по СБП, написала газета «Известия». Сервис ему сообщил о том, что максимальная сумма перевода составляет 0,00 рублей. Этот человек написал о случае на форуме Banki.ru.

По его словам, по правилам сервиса можно переводить не более 3,5 тысячи рублей в сутки. Однако в последние 24 часа он не делал никаких перечислений. Перечислить деньги клиент смог только через несколько часов.

С такой же проблемой следующей ночью столкнулся другой пользователь форума Banki.ru. Его трансакция была успешно совершена на следующее утро. Кроме того, клиентка Росбанка не могла сделать перевод через СБП. В итоге ей пришлось перечислять деньги с карты на карту.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что возможной причиной проблемы были ограничения, которые накладывались на операции пользователей электронных кошельков, проходивших упрощенную идентификацию.