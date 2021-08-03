Клиентов Tele2 стали дистанционно регистрировать с помощью электронной подписи

Оператор мобильной связи Tele2 первым из российских операторов предложил клиентам удаленно регистрировать SIM-карты с помощью электронной подписи. Возможность реализована на базе приложения «Госключ» и позволяет клиентам подключиться к сети оператора не выходя из дома, рассказали в пресс-службе компании.

Решение улучшает качество клиентского сервиса, ускоряет процесс обслуживания и избавляет клиента от необходимости идти в салон связи. Процедура занимает несколько минут, при этом данные клиента надежно защищены — приложение «Госключ» работает на базе передовых технологий, обеспечивающих защиту информации, поэтому возможность регистрации другим лицом полностью исключена.

Из-за пандемии клиенты привыкли решать все вопросы удаленно, онлайн-шопинг не стал исключением. С начала года число заказов на доставку SIM-карт в онлайн-канале Tele2 увеличилось на 20%. В текущей эпидемической обстановке для нас было важно не только развивать варианты доставки SIM-карт, но предлагать клиентам инновационные способы подключения. Мы стремимся предугадывать ожидания абонентов и первыми на рынке интегрировать лучшие решения

Для активации карты клиенту нужно иметь подтвержденную запись на портале «Госуслуги» и установленное приложение «Госключ». Оно осуществляет переход на портал «Госуслуги», после чего данные клиента автоматически подгружаются из ЕСИА в приложение. Ранее клиенты могли активировать карты удаленно, пройдя идентификацию через ЕСИА с помощью Единой биометрической системы.

«Госключ» генерирует случайные числа и на основе криптографической защиты создает уникальный сертификат усиленной неквалифицированной подписи (УНЭП), который сохраняется в этом мобильном приложении. «Госключ» будут использовать не только в сфере связи — при этом именно сервис Tele2 запускает переход к удобному цифровому подписанию юридически значимых документов.

«Приложение „Госключ“ будет использоваться для оказания услуг из самых разных сфер, но именно мобильные сервисы Tele2 стали первым продуктом на базе приложения», — отметил директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.

Чтобы активировать карту Tele2 новым способом, надо выбрать вариант «Госключ» в приложении «Мой Tele2». После этого клиент переходит в приложение «Госключ», где видит уведомление «Поступили документы». Подписанный в электронном виде договор отправляется абоненту на почту, SIM-карта активируется.