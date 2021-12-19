Клетки мозга в чашке Петри научились играть в Роng быстрее ИИ, но проиграли

Клетки мозга, искусственно выращенные в чашке Петри, осваивают аркадную видеоигру Pong намного быстрее, чем искусственный интеллект. Такое открытие сделали исследователи Cortical Labs из австрийского Мельбурна. Об этом написал сайт NewScientist.

Клетки мозга в чашке Петри оказались способны обучиться игре в Pong, когда их помещают в то, что на языке авторов исследования называется «виртуальным игровым миром».

«Мы считаем, что их справедливо называть мозгами киборгов», — заявил главный научный сотрудник Cortical Lab Бретт Каган, под чьим руководством проводилось исследование.

Клеткам, выращенным в сосуде, хватило всего пять минут для того, чтобы обучиться игре. Искусственному интеллекту же потребовалось 90 минут, прежде чем он понял, что к чему.

Ученые использовали сотни тысяч клеток мозга в чашке Петри, чтобы создать «мини-мозг». Система получила название Dishbrain. В ней клетки человеческого мозга расположили поверх массива микроэлектродов, которые стимулируют их и анализируют активность.

Клетки играли в теннисную видеоигру Pong для одного игрока. Чтобы показать, где находится мячик, электроды посылали сигналы то в правую, то в левую часть массива. В ответ «мини-мозг» запускал нейроны для управления ракеткой.

Клеткам потребовалось 10–15 сессий, чтобы обучиться. У искусственного интеллекта на это ушло около пяти тысяч сессий. Однако примечательно, что когда клетки и ИИ становились соперниками, то последний одерживал победу.

Ранее в России впервые появился кодекс этики для ИИ.