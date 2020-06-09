Китайцы создадут аккумулятор для электромобилей с ресурсом на два миллиона километров

По данным издания, компания намерена выпускать батареи, которых хватит на 16 лет. Они позволят преодолеть расстояние в два миллиона километров. Отмечается, что стоимость устройства будет на 10% выше нынешней.

В компании уверены, что ресурса нового аккумулятора хватит для повторного использования в другом электрокаре, когда детали первого станут непригодными.