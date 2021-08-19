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    19 августа 2021, 18:15

    Китайцы оценили российский гиперзвуковой истребитель МиГ-50

    Арина Бобкова

    Китайские аналитики оценили российский бесхвостый истребитель шестого поколения МиГ-50. По их словам, он напоминает самолет из научно-фантастического фильма. Об этом сообщила «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sohu.

    На данный момент российские военные разработчики заняты созданием бесхвостого гиперзвукового истребителя МиГ-50, передали Nation News.

    «Технологии развиваются все быстрее и быстрее, и иногда это все больше похоже на видеоигру», — заявили китайские аналитики.

    Новый самолет будет обладать двумя килями, что поможет получить аэродинамическую схему, известную как «бесхвостка». Таким образом, новый самолет станет более маневренным. Также истребитель сможет достигать скорости в 4400 километров в час.

    «Первый двигатель постоянного тока, второй — турбореактивный. Суммарная тяга составит более ста тонн», — рассказали специалисты.