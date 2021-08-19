Китайцы оценили российский гиперзвуковой истребитель МиГ-50

Китайские аналитики оценили российский бесхвостый истребитель шестого поколения МиГ-50. По их словам, он напоминает самолет из научно-фантастического фильма. Об этом сообщила «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sohu.

На данный момент российские военные разработчики заняты созданием бесхвостого гиперзвукового истребителя МиГ-50, передали Nation News.

«Технологии развиваются все быстрее и быстрее, и иногда это все больше похоже на видеоигру», — заявили китайские аналитики.

Новый самолет будет обладать двумя килями, что поможет получить аэродинамическую схему, известную как «бесхвостка». Таким образом, новый самолет станет более маневренным. Также истребитель сможет достигать скорости в 4400 километров в час.

«Первый двигатель постоянного тока, второй — турбореактивный. Суммарная тяга составит более ста тонн», — рассказали специалисты.