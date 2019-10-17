Китайцы научились незаметно встраивать рекламу туда, где ее не было

«Вау! На это стоит посмотреть. Крупнейшая в Китае видеоплатформа Tencent Video (97 миллионов платных подписчиков из КНР) начнет вставлять дополнительную рекламу в фильмы/сериалы, которой не было в оригинале», — написал он в Twitter, опубликовав проморолик новой технологии.

В комментариях к видео исследователь предположил, что блокировщикам рекламы будет непросто найти и заблокировать эти объявления.

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В ответ один из пользователей в шутку напомнил про эпизод из «Игры престолов», в котором случайно появился стакан из кофейни Starbucks.

Судя по проморолику, технология позволяет интегрировать в видео рекламу, которой не было изначально. В качестве примеров показаны стакан с кофе и билборд. При этом реклама не выделяется, как будто она была на предметах во время съемки видео.

По данным The Next Web, для развития данной технологии Tencent заключила соглашение с компанией Mirriad, которая специализируется на искусственном интеллекте. Договор будет действовать в течение двух лет.