Китайский стартап представил кота-робота для воспитания

Робот-питомец полностью автономен. Он реагирует на прикосновения и голос владельца. Может играть с различными предметами, а также откликается на данную ему кличку. Гаджет получил название MarsCat.

Elephant Robotics производит роботов, предназначенных для работы на сборочных заводах и фабриках. Основанная в 2016 году фирма продает свою продукцию в несколько стран мира.

MarsCat стал первым продуктом этой фирмы, который предназначен для домашнего использования. В свободной продаже гаджета пока нет, но на сайте компании можно сделать предзаказ за 700 долларов (около 42 тысяч рублей). Авторы гаджета рассчитывают на аллергиков, а также на тех, у кого нет времени заниматься воспитанием домашнего питомца.

Выставка CES завершилась в Лос-Анджелесе в минувшую пятницу. «360» собрал 10 самых необычных гаджетов, которые там представили.