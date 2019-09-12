Китайский производитель смартфонов для BlackBerrу выйдет на рынок России

Первой моделью TCL, которую увидят россияне, станет смартфон Plex. Его уже представляли на выставке бытовой электроники IFA-2019.

Дисплей смартфона — 6,53 дюйма, разрешение — Full HD+. Новый гаджет поддерживает беспроводную зарядку. Plex получил шесть Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной.

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Новинка предлагает фронтальную 24-мегапиксельную камеру, расположенную на дисплее. А на задней панели находятся модули на 48, 16 и два мегапикселя.

Корпус у Plex — стеклянный. Батарея рассчитана на 3820 мАч. Разработчики также создали 3,5-миллиметровый разъем для наушников.

На рынке Plex появится в четвертом квартале этого года. Стоимость нового смартфона пока не названа, отметила «Свободная пресса».