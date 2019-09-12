Китайский производитель смартфонов для BlackBerrу выйдет на рынок России
Крупный китайский производитель смартфон TCL придет на российский рынок. Раньше компания выпускала гаджеты для брендов Alcate и BlackBerry, а также недорогие и качественные телевизоры для США. Теперь же она представит смартфоны под собственной маркой, сообщил «Коммерсант».
Первой моделью TCL, которую увидят россияне, станет смартфон Plex. Его уже представляли на выставке бытовой электроники IFA-2019.
Дисплей смартфона — 6,53 дюйма, разрешение — Full HD+. Новый гаджет поддерживает беспроводную зарядку. Plex получил шесть Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной.
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Новинка предлагает фронтальную 24-мегапиксельную камеру, расположенную на дисплее. А на задней панели находятся модули на 48, 16 и два мегапикселя.
Корпус у Plex — стеклянный. Батарея рассчитана на 3820 мАч. Разработчики также создали 3,5-миллиметровый разъем для наушников.
На рынке Plex появится в четвертом квартале этого года. Стоимость нового смартфона пока не названа, отметила «Свободная пресса».