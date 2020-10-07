07 октября 2020, 23:00
Китайский пояс верности оказался «с секретом». Спастись от него можно только болторезом
Британские эксперты обнаружили уязвимость в электронном поясе верности Cell Mate китайской компании Qiui. Оказалось, не только партнеры могут его заблокировать, но и хакеры. Тогда мужчинам придется спасаться с помощью болтореза или электрического разряда.
Смысл гаджета в том, что он надевается на промежность и блокируется, а открыть замок может только другой человек через специальное приложение. Ключ к такому устройству не предусмотрен.
Тем не менее пояс верности могут легко взломать злоумышленники и полностью его заблокировать. К такому выводу пришел эксперт по безопасности из компании Pen Test Partners. И чтобы снять гаджет, его придется либо разрезать болторезом, хотя прилегает к гениталиям он довольно плотно, либо перезагрузить девайс с помощью электрического разряда.
Обе процедуры нельзя назвать приятными или даже полностью безопасными, поэтому покупателям придется лишний раз взвесить все «за» и «против».
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