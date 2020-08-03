Китайский бренд BYD выпустил новый премиальный электромобиль

Уточняется, что длина модели составляет почти пять метров, ширина — почти два метра, высота — около 1,5 метра, пишет газета «Известия».

По словам производителей, в машине установлен мощный электродвигатель, а также батарея нового поколения и система полного привода. Специалисты отмечают, что на одном заряде аккумулятора авто может проехать до 605 километров. Разгон до 100 километров в час составляет 3,9 секунды.

Эта модель будет продаваться на европейском рынке.