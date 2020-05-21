Китайские ученые разработали искусственный глаз

Диаметр глаза приблизительно равен двум сантиметрам, это соответствует размеру глаза взрослого человека. Сетчатка создана из светочувствительных нанопроводов. Они способны реагировать на свет и передавать сигналы о нем подобно рецепторам человеческого глаза.

Ученые провели эксперимент и выяснили, что искусственный глаз способен распознавать латинские буквы. Создаваемое им изображение пока имеет невысокое качество — порядка 100 пикселей.

Для того, чтобы «глаз» работал необходим внешний источник питания. Позже он будет переведен в автономную работу, сообщают ученые. Они планируют сделать так, чтобы глаз заряжался от солнечной энергии.