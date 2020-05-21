21 мая 2020, 18:32
Китайские ученые разработали искусственный глаз
Группа китайских ученных создала искусственный глаз. Он практически полностью повторяет строение человеческого органа. Его детали сделаны из перовскита — он применяется в солнечных батареях. Об этом сообщил сайт NEWS.ru со ссылкой на зарубежное издание.
Диаметр глаза приблизительно равен двум сантиметрам, это соответствует размеру глаза взрослого человека. Сетчатка создана из светочувствительных нанопроводов. Они способны реагировать на свет и передавать сигналы о нем подобно рецепторам человеческого глаза.
Ученые провели эксперимент и выяснили, что искусственный глаз способен распознавать латинские буквы. Создаваемое им изображение пока имеет невысокое качество — порядка 100 пикселей.
Для того, чтобы «глаз» работал необходим внешний источник питания. Позже он будет переведен в автономную работу, сообщают ученые. Они планируют сделать так, чтобы глаз заряжался от солнечной энергии.