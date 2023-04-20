Технологии 20 апреля 2023, 07:57 Китайские производители нашли лазейку для продажи в России смартфонов с предустановленным RuStore «Коммерсантъ»: производители смартфонов из Китая начали предустанавливать RuStore Unsplash

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Популярные производители смартфонов из Китая начали поставлять в Россию смартфоны с предустановленным отечественным магазином приложений RuStore. Они ограничили ему доступ к системным настройкам, чтобы не попасть под санкции Google, сообщил «Коммерсант».

RuStore появился на новых Xiaomi, Tecno, Infinix, Itel, Vivo и Realme. При первом запуске владельцу предложат самостоятельно открыть магазину приложений доступ к системным настройкам Android, разрешить скачивать и устанавливать приложения — сделав это по умолчанию, производитель нарушит условия лицензии Google. Факт поставок подтвердило Минцифры, которое с 1 января внесло российский аналог GooglePlay в список обязательных для предустановке продаваемых в России смартфонов.

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Адвокат КА Pen & Paper Виктор Рыков предупредил, что риск китайских производителей попасть под санкции остался. Из-за нарушения правил лицензии для устройств на Android американская компания Google может перестать делиться частью прибыли с производителями. Другой собеседник издания заявил, что рано или поздно китайским компаниям придется перейти на параллельный импорт. По действующим контрактам за установку RuStore им грозит отключение от Google-сервисов по всему миру.

Ранее специалист в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов рассказал о рисках покупки дешевых китайских смартфонов. В случае поломки мастерам трудно найти запчасти и инструкции по ремонту.