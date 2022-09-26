Китайские ноутбуки Hiper будут продаваться в России с отечественной ОС Astra Linux | 360°

Технологии 26 сентября 2022, 12:17 Поделиться Telegram

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Viber Китайские ноутбуки Hiper будут продаваться в России с отечественной ОС Astra Linux

Читать 360tv в

Китайские ноутбуки Hiper Workbook в октябре начнут продавать в России с предустановленной российской операционной системой Astra Linux. Об этом сообщил «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГК «Астра».

«В октябре 2022 года федеральный ретейлер „Ситилинк“ начнет продажи ноутбуков Hiper Workbook с предустановленной ОС Astra Linux, а также набором программ, необходимых для работы или учебы», — рассказали в компании.

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Astra Linux будет предустановлена на шести моделях ноутбуков вместе с софтом — офисным пакетом, браузером, мультимедийными плеером и другими приложениями.

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