Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 8 Pro Terminator Edition

По словам представителей Xiaomi, смартфон разработан вместе с создателями фильма «Терминатор: Темные судьбы».

Гаджет стал доступен покупателям практически сразу после презентации. В магазинах он появится во вторник 29 октября. Официальный интернет-магазин на сутки запустит специальную флеш-распродажу на испанском рынке. Купившие Redmi Note 8 Pro Terminator Edition в рамках этой акции получат специальных чехол.

На европейском рынке цена на данную версию гаджета составит менее 250 евро. Скидка будет около 20 евро. Стоимость нового гаджета меньше, чем у стандартной версии.