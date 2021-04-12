Китайская фирма выпустила бюджетный аналог робопса Boston Dynamics

Бюджетный аналог робота-пса выпустила китайская компания Welian. Новинка получила название AlphaDog и практически полностью повторяет разработку американской компании Boston Dynamic. Как уточнило издание GizmoChina, разница только в цене 74,5 тысячи долларов против 2,4 тысяч долларов.

Китайский AlphaDog использует датчики и искусственный интеллект для выполнения ряда задач. Разработчики пообещали, что в ближайшее время навыки робота-собаки увеличат. Он сможет стать поводырем для слабовидящих граждан, выполнять голосовые команды и даже общаться со своим владельцем.

В компании отметили, что их робот способен развивать скорость до 14,5 километров в час, держать равновесие при ударе. Кроме того, он способен адаптироваться к состоянию поверхности и окружающей среды.

На сегодняшний день компания уже продала 1800 единиц своих роботов. Между тем, технологические машины от Boston Dynamics недавно привлекли для армейских учений во Франции. На роботов возложили разведывательные задачи. Но не обошлось и без накладок. Во время выполнения одной из задач робопес разрядился и солдатам пришлось его тащить на себе. Весит робот более 30 килограммов.