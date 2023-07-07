Технологии 07 июля 2023, 07:53 Китай запустил первую операционную систему openKylin с открытым кодом Reuters: в Китае представили первую операционную систему с открытым исходным кодом Unsplash

Читать 360tv в

Операционную систему с открытым исходным кодом OpenKylin выпустили в Китае. Об этом сообщил Reuters.

Система основана на Linux, ее поддерживает сообщество свыше четырех тысяч разработчиков.

Реклама

«Она нужна для того, чтобы снизить зависимость Китая от американских технологий. Свой вклад разработку OpenKylin внесли многие организации и компании», — рассказали разработчики.

Также они отметили, что разработка независимой от США операционной системы стала важной задачей китайской технологической отрасли.

Новую операционную системы можно использовать на планшетах и компьютерах с архитектурой RISK-V, ARM и x86. Запустить программы Android, Windows и Linux можно с помощью специального эмулятора.

Центральное телевидение Китая уточнило, что OpenKylin уже использовали в программе по изучению Марса «Тяньвэнь» и лунных миссиях «Чанъэ».