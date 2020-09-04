Китай запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань

Китай успешно запустил многоразовый космический корабль с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия в пятницу, 4 сентября, сообщила корпорация космической науки и техники (CASC).

Уточняется, что объект доставит на орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-2 °F». Корабль будет некоторое время летать по земной орбите, после чего вернется обратно. Сотрудники CASC отметили, что аппарат поможет проверить технологии многократного применения в космических полетах. Это поспособствует предоставлению технологической поддержки в мирном освоении космического пространства, пишет РИА ФАН.

Летом нынешнего года КНР запустила свой первый зонд для изучения Марса. Аппарат должен прибыть к планете в феврале будущего года. Примерно три месяца займет посадка зонда на Марс.