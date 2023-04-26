Технологии 26 апреля 2023, 18:35 Китай заинтересовался российскими ракетными двигателями Борисов сообщил, что КНР заинтересована в компетенциях РФ по созданию ракетных двигателей РИА «Новости»

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Китайские власти выразили заинтересованность российскими ракетными двигателями. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на просветительском марафоне «Знание. Первые».

По его словам, с Китаем уже подписали соглашение по созданию международной научной лунной станции и активно работают в этом направлении.

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«Они заинтересованы в наших компетенциях по двигателям, очень хотят получить их и разобраться, как они сделаны, чтобы их повторить», — отметил Борисов.

Глава Роскосмоса напомнил, что подобного рода отношения у России складываются и с Индией. Госкорпорация помогает стране в организации первого полета пилотируемого корабля на орбиту.

Весной 2018 года Россия и Китай подписали соглашение о реализации совместных космических проектов. В конце 2022 года стороны разработали и приняли программу развития сотрудничества в космической деятельности на 2023–2027 годы.