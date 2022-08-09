Китай вывел на орбиту три спутника для дистанционного зондирования Земли — два «Тайцзин-1» и один «Дунхай-1». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники.

Запуск произвели при помощи частной ракеты-носителя Ceres-1 в 12:11 (07:11 по московскому времени) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Ее разработала компания Galactic Energy, которая работает не только с местными, но и зарубежными клиентами.

Центральное телевидение Китая уточнило, что «Тайцзин-1» используют в основном для предоставления коммерческих услуг дистанционного зондирования, а «Дунхай-1» — для проверки многорежимной технологии дистанционного зондирования микроминиатюрных камер с поляризованным светом.

Ранее с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б». Она выведет на орбиту иранский спутник «Хайям» и 16 малых космических аппаратов.