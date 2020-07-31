Китай сформировал свою навигационную систему Beidou-3. Она станет конкурентом ГЛОНАСС и GPS

В Китае начала работать глобальная навигационная система Beidou-3. Ее последний спутник вывели на заданную орбиту в конце июня. Всего в космосе их 55.

О запуске Beidou-3 официально объявил председатель КНР Си Цзиньпин. Посвященная событию торжественная церемония состоялась 31 июля в Доме народных собраний в Пекине, сообщило РИА «Новости».

Из 55 спутников системы последний успешно вывели на заданную орбиту 23 июня. Китай начал работу над системой в 1994 году. На ее создание ушло 26 лет.

Ожидается, что глобальная навигационная система Beidou-3 будет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что навигационные услуги по всему миру она начнет предоставлять уже с 2020 года.

Пекин начал работать над созданием Beidou в 2000 году. Главной целью ее работы объявлено коммерческое использование. Сеть формируют космические аппараты трех поколений (BDS-1, BDS-2 и BDS-3). Beidou позволит осуществлять навигацию, позиционирование и прочие операции по всему миру.