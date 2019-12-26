26 декабря 2019, 15:40
Китай придумал защитную систему от космического мусора
Китайские ученые придумали систему обнаружения космического мусора. Она предназначена для защиты космических зондов и кораблей, которые работают на орбите. Об этом сообщила Lenta.ru.
Отмечается, что столкновение с космическим мусором чревато для спутников катастрофическими последствиями.
«Русская планета» рассказала, что созданная китайцами нейросеть способна с помощью телескопов с лазерными дальномерами заметить небольшие частицы мусора на расстоянии полутора тысяч километров от Земли.
По данным издания, световой сигнал, отраженный от мусора, достаточно слаб. В этом и заключалась основная сложность при создании системы. Дабы уменьшить количество ложных срабатываний, исследователи оптимизировали порог чувствительности нейросети, прибегнув к научным алгоритмам.