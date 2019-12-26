Китай придумал защитную систему от космического мусора

Отмечается, что столкновение с космическим мусором чревато для спутников катастрофическими последствиями.

«Русская планета» рассказала, что созданная китайцами нейросеть способна с помощью телескопов с лазерными дальномерами заметить небольшие частицы мусора на расстоянии полутора тысяч километров от Земли.

По данным издания, световой сигнал, отраженный от мусора, достаточно слаб. В этом и заключалась основная сложность при создании системы. Дабы уменьшить количество ложных срабатываний, исследователи оптимизировали порог чувствительности нейросети, прибегнув к научным алгоритмам.