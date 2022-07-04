Китай начал заменять ушедшую из РФ западную технику

После начала специальной операции РФ по защите Донбасса российский рынок покинули многие западные производители техники. Крупный дистрибьютор «Марвел-Дистрибуция» объяснил «360», что китайская техника способна заменить некоторые сегменты и восполнить потребности пользователей.

«В целом китайские бренды работают в России давно и довольно успешно. И сейчас, с уходом многих крупных брендов с нашего рынка, они просто получили возможность увеличить свою долю присутствия», — сообщили в компании.

Например, лидерами по росту продаж среди китайских брендов являются Realme, Vivo, Mi, Redmi, Tecno, Infinix, iTel, Nokia. Наиболее заметный рост демонстрируют бренды Realme, Tecno, Infinix и Mi. Таким образом, все те бренды, которые остались и осуществляют продажи в РФ, наращивают свою долю.

Также еще один известный китайский бренд, Doogee, предлагает нишевый продукт — защищенные смартфоны. Значительную часть спроса на них обеспечивает корпоративный канал. Но ввиду сокращения предложения на рынке и на них появляется дополнительный спрос со стороны обычных покупателей.

«Если сравнивать показатели нынешнего года с 2021 годом, то здесь наблюдается падение на 20% (в штуках). С конца февраля доля бренда Apple резко упала до 3-4% (в штуках), потом постепенно начала расти, в том числе за счет поставок по схеме параллельного импорта, и удерживается в диапазоне 9-11%. По нашим прогнозам, вендор сохранит те же позиции в течение года. Другой лидер — Samsung — резко снизил свою долю начиная с конца февраля примерно в три раза», — добавили в компании.

При этом средняя стоимость смартфона в России изменилась не сильно: 23 700 рублей в 2021 году, 25 400 рублей в 2022 году.