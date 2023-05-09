Технологии 09 мая 2023, 20:36 Китаец попался на распространении слухов о катастрофе с помощью ChatGPT CNN: мужчину задержали в Китае за создание фейковой новости с помощью ChatGPT Unsplash

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Китайские полицейские задержали мужчину, которого обвинили в использовании нейросети ChatGPT для создания и распространения слухов. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Его действия привели к конфликтам и спровоцировали непонимание в обществе», — отметили в полиции.

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Подозреваемый по фамилии Хун создал фейковую новость о крушении поезда и распространил ее в Сети с целью получения прибыли. Созданный с помощью запрещенного в стране чат-бота пост о катастрофе собрал около 15 тысяч просмотров, однако вскоре мужчина попал в поле зрения правоохранителей.

Китайца уже допросили в городе Дунгуань в провинции Гуандун. Это преступление стало первым в Китае уголовным делом, связанным с использованием искусственного интеллекта.

В Чехии начали рассматривать уголовное дело в отношении Ладислава Врабела, который распространил фейковую информацию о планах властей страны нанести ядерный удар по России. Теперь обвиняемый может сесть в тюрьму за публикацию ложных тревожных сообщений.