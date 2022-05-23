«Кирпич на 1Тб?» Motorola выпустит первый в мире смартфон с камерой 200 мегапикселей

Китайская компания Motorola анонсировала выпуск первого в мире смартфона с 200-мегапиксельной камерой. По мнению корпорации, новинка задаст новый стандарт для работы с изображением, говорится в сообщении Motorola в социальной сети Weibo. Пользователи уже шутят, что для такого аппарата понадобится «кирпич» — жесткий диск на один Тб, встроенный прямо в телефон. Также они уверены, что одно фото будет обрабатываться не меньше 10 секунд.