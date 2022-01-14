Кинотеатр в машине и кузов-хамелеон. Автосалоны показали машины будущего на выставке в Лас-Вегасе

Ежегодное шоу потребительской электроники (CES) прошло в американском Лас-Вегасе, штат Невада. В числе прочих новинки автомобилестроения представили крупнейшие мировые производители. Основной упор в машинах будущего делается на электрический двигатель. возможность по желанию менять цвет кузова и большое количество дисплеев для всех пассажиров в салоне машины. Об основных трендах рассказали «Известия».

Одной из любопытных новинок, представленных на CES, сала разработанная компанией BMW возможность менять цвет кузова автомобиля. Для этого используются цифровые чернила E-Ink. Кузов автомобиля покрывается очень тонкими пластинами, которые содержат отрицательно заряженный белый пигмент и положительно заряженный черный. Под воздействием тока пигменты выводятся на поверхность кузова, благодаря чему он меняет цвет.

В BMW говорят об энергоэффективности новой технологии. Электричество расходуется только при смене цвета. Кроме того, в жаркую погоду белый кузов меньше нагревается, так что на охлаждение салона будет затрачено меньше энергии. При этом сроков массового применения технологии в компании не назвали.

Также на выставке представили целый ряд концепт-электрокаров. Свои новинки показали BMW, Mercedes, Cadillac, Chevrolet, Chrysler. Представленные новинки спорят друг с другом в оригинальности дизайна и емкости батареи. Стандартной зарядки хватает примерно на 600 километров, однако технологии будущего обещают, что автомобили смогут преодолевать буквально «на одной батарее» до 1000 километров.

Еще один тренд — большое количество сенсорных экранов в салоне автомобиля. Например, Daimler поставил на концепт Vision EQXX гиперэкран диагональю 47,5 дюйма и с разрешением 8K — он будет занимать всю ширину передней панели. Внутри концепта Airflow от концерна Stellantis целых пять дисплеев: три спереди и два сзади. Причем пассажиры смогут делиться контентом, перебрасывая его друг другу движениями пальцев.

Компания Sony представила концепт Vision-S 02, где задние пассажиры могут дистанционно подключаться к PlayStation и запускать видеоигры в дороге.