Кибератаки на образовательные ресурсы выросли в РФ в несколько раз

В два с половиной раза увеличилось число DDoS-атак на образовательные ресурсы. В основном нападения совершаются на электронные дневники и сайты с проверочными работами.

Об этом сообщили эксперты «Ростелеком-Солар», пишут «Известия». По мнению специалистов, это могли делать и сами ученики.

«Полностью или частично вывести из строя интернет-ресурс можно, создавая чрезмерную нагрузку на сетевой канал или систему в целом. Это показывает, насколько доступной стала организация DDoS при относительно слабой защищенности некоторых сайтов», — отмечают специалисты.

Согласно данным Qrator Labs, в марте этого года, количество атак на ресурсы систем образования увеличилось почти в четыре раза, в сравнении с предыдущим месяцем. Технический директор компании Артем Гавриченков предположил, что это связано с активностью школьников.

«Они стараются использовать возможности, чтобы не продолжать образование в онлайн-формате. Инструменты для организации DDoS-атак сейчас доступны даже подрастающему поколению», — рассказал он.

Все российские школы с 23 марта закрыли на карантин. После выхода с каникул ученики обучаются дистанционно из дома.