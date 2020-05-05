Кибермошенники начали использовать страх людей перед коронавирусом
Как говорится в рекомендациях Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, злоумышленники пытаются ввести оппонентов в состояние аффекта, пообещав помощь и проявляя мнимую заботу.
«Главная цель преступников — ввести человека в состояние аффекта и заставить выполнить действия, направленные на открытие СМС-уведомлений, почтовых сообщений, осуществить отправку денежного перевода, сброса пароля от своего аккаунта, что позволит им получить несанкционированный доступ к персональным данным», — сказано в документе.
Эксперты посоветовали с опаской относиться к любым письмам или сообщениям, касающимся коронавируса, удалять смс с просьбой обновить платежные и любые другие реквизиты.
«Немедленно прекращайте любые телефонные разговоры информационного характера с незнакомыми вам людьми», — призвали в МЧС.
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин сообщил, что любой звонок от банка лучше не принимать. Если вы все-таки на него ответили, нельзя ни в коем случае сообщать данные карты или вводить их на непроверенных сайтах.