Кибермошенники начали использовать страх людей перед коронавирусом

Распространение коронавирусной инфекции стало благодатной почвой для кибермошенников, которые начали эксплуатировать страх людей перед пандемией. Они принялись рассылать письма от имени ВОЗ или медицинских учреждений с предложением перейти на поддельные страницы и купить тесты на COVID-19.

Как говорится в рекомендациях Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, злоумышленники пытаются ввести оппонентов в состояние аффекта, пообещав помощь и проявляя мнимую заботу.

«Главная цель преступников — ввести человека в состояние аффекта и заставить выполнить действия, направленные на открытие СМС-уведомлений, почтовых сообщений, осуществить отправку денежного перевода, сброса пароля от своего аккаунта, что позволит им получить несанкционированный доступ к персональным данным», — сказано в документе.

Эксперты посоветовали с опаской относиться к любым письмам или сообщениям, касающимся коронавируса, удалять смс с просьбой обновить платежные и любые другие реквизиты.

«Немедленно прекращайте любые телефонные разговоры информационного характера с незнакомыми вам людьми», — призвали в МЧС.

Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин сообщил, что любой звонок от банка лучше не принимать. Если вы все-таки на него ответили, нельзя ни в коем случае сообщать данные карты или вводить их на непроверенных сайтах.