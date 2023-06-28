Технологии 28 июня 2023, 21:22 Киберэксперт Вакулин рассказал, какие файлы не стоит хранить в смартфоне Киберэксперт Вакулин посоветовал не хранить паспортные данные в телефоне

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Не стоит хранить интимные фотографии, а также паспортные данные в телефоне. В противном случае существует риск утечки этих файлов. Такой информацией поделился специалист в области информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что мошенники могут использовать такие файлы в собственных целях. Как правило, телефон довольно легко взломать, так как он подключен к к глобальной сети интернет, написала «Общественная Служба Новостей».

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«Однако если устройство не подключено к интернету, то удаленно своровать данные не получится», — объяснил специалист.