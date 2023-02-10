Технологии 10 февраля 2023, 18:56 Киберэксперт Вакулин рассказал, как защитить аккумулятор телефона от взрыва Киберэксперт Вакулин посоветовал не пользоваться нагревшимся телефоном

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Пользоваться нагревшимся телефоном не стоит, так как в дальнейшем это может закончиться взрывом аккумулятора. Такой информацией поделился киберэксперт Сергей Вакулин. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист пояснил, что если запускать на мобильном устройстве мощные игры и приложения, аккумулятор может начать нагреваться. Если это произошло, стоит перестать пользоваться устройством, а также как можно скорее очистить его оперативную память. В противном случае телефон может взорваться, написал «Крым 24».

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«При долговременном использовании смартфона в нагревающем виде, это может привести не только к поломке самого смартфона, но и даже взрыву аккумулятора», — пояснил Вакулин.

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