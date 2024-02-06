Технологии 06 февраля 2024, 18:18 Киберэксперт Косарев заявил, что иностранные разведки помогают хакерам в атаках на Россию

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Иностранные разведки передают хакерам секретную информацию об уязвимых местах в программном обеспечении, и они используют эти сведения для атаки на российские информационные системы. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности Борис Косарев.

По его словам, деятельность почти всех хакеров так или иначе контролируется спецслужбами. Однако сейчас некоторые группировки выходят из-под контроля. Потому что кибепреступники начинают использовать полученные от иностранных разведок данные против Запада.

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«Взращенные против России хакерские группировки начинают атаковать западные сервисы», — подчеркнул эксперт.

И напомнил о недавних взломах Cloudflare и корпоративной почты Microsoft.

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