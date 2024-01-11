Технологии 11 января 2024, 13:14 Киберэксперт Клименко заявил, что российскому аналогу будет сложно конкурировать с «Википедией»

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Электронная энциклопедия «Рувики» заработает с 15 января, но пока ей будет сложно конкурировать с «Википедией». Об этом НСН рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.

По его словам, со временем российский аналог сможет стать достойным соперником западной энциклопедии. Однако нужно время, пока «Рувики» пополнится достаточным количеством информации.

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«Но очевидно, что люди ищут там, где данных больше. Конкурировать с признанным обычным вариантом „Википедии“ нашим коллегам будет очень сложно. Несмотря на достоверность и потраченные бюджеты», — подчеркнул Герман Клименко.

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