Технологии 07 февраля 2024, 18:54 Киберэксперт Душкин заявил, что интеграция портала «Госуслуги» с голосовыми колонками будет полезна для многих россиян

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Взаимодействие с порталом «Госуслуги» при помощи голосовых команд и умных колонок значительно упростит механизм получения услуг. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал главный архитектор систем искусственного интеллекта исследовательского центра ИИ по направлению «Транспорт и логистика» НИЯУ МИФИ Роман Душкин.

Он отметил, что голосовые команды более удобные, потому что не требуют использования клавиатуры, печатания текста и других дополнительных действий. Кроме того, такой способ облегчит жизнь людям с ограниченными возможностями.

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«Людям с особенными потребностями это позволит очень легко взаимодействовать с „Госуслугами“», — подчеркнул эксперт.

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