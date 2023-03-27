Технологии 27 марта 2023, 23:25 Киберэксперт Белов посоветовал не сканировать QR-коды на кассах и афишах

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Лучше не сканировать QR-коды на кассах и афишах, так как мошенники могут подменить их на вредоносные. Таким мнением поделился эксперт по кибербезопасности Сергей Белов, сообщила «СвободнаяПресса».

По словам специалиста, мошенники могут клеить на место QR-кодов свои. Перейдя по ним, человек может попасть на сайт, который ворует личные данные.

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«Используйте защищенные приложения для создания и сканирования QR-кодов. Избегайте сканирования QR-кодов из неизвестных источников», — отметил Белов.