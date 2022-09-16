Кибербезопасность российских школ оказалась под угрозой из-за Microsoft | 360°

Технологии 16 сентября 2022, 09:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Кибербезопасность российских школ оказалась под угрозой из-за Microsoft ИТ-эксперт Татьяна Губина заявила, что школы из-за киберугроз должны перейти на Linux

Читать 360tv в

Не все образовательные учреждения перешли на использование отечественного программного обеспечения (ПО). Из-за этого они могут стать жертвами кибератак. Глава комитета по информатизации образования АРПП «Отечественный софт» Татьяна Губина в интервью РИА «Новости» объяснила, почему школам следует установить программы на основе операционной системы Linux.

«В ситуации, когда компания Microsoft ушла из России и прекратила поддержку программных решений, будет появляться все больше уязвимостей и угроз, обновления операционной системы станут недоступны», — объяснила ИТ-эксперт.

Реклама

Из-за политики интернет-компании российские школы, колледжи и вузы не могут устанавливать обновления, а значит, их компьютеры оказались под угрозой. Кроме того, многие образовательные учреждения оформили подписку на онлайн-сервисы от Microsoft, например, Office365 и Azure, что тоже небезопасно.

Реклама

В качестве альтернативы Татьяна Губина предложила использовать российские ПО на базе Linux. Во-первых, они позволят обезопасить информационно-образовательную среду. Во-вторых, поддерживать работу таких программ смогут разработчики из России. Их не отключат извне, будут оперативно и непрерывно обслуживать.

0 0 0 0 0 0