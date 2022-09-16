Кибербезопасность российских школ оказалась под угрозой из-за Microsoft | 360°

Все новости

Спецоперация

16 сентября 2022, 09:43

Украинские военные попали в тактическое окружение у границ Херсонской области

Мир

16 сентября 2022, 09:37

Ограничение на въезд в Латвию для россиян с шенгеном заработает с 19 сентября

Реклама

Спецоперация

16 сентября 2022, 09:36

Столтенберг заявил о снижении запасов оружия у НАТО из-за поставок Украине

Мир

16 сентября 2022, 09:35

Эрдоган заявил о готовности встретиться с Асадом на полях саммита ШОС

Мир

16 сентября 2022, 09:27

Киргизия и Таджикистан заявили ОДКБ, что готовы к переговорам

Мир

16 сентября 2022, 09:21

Бывшая сотрудница Пентагона заявила, что союз России и Китая угрожает гегемонии США

Спецоперация

16 сентября 2022, 09:20

Кадыров сообщил о формировании нового подразделения ОМОН «Ахмат-1»

Подмосковье

16 сентября 2022, 09:17

Роспотребнадзор проверил заводы и детские сады в Балашихе

Технологии

16 сентября 2022, 09:05

Россиян предупредили, какие разговоры не следует вести рядом со смартфоном

Технологии

16 сентября 2022, 09:01

Кибербезопасность российских школ оказалась под угрозой из-за Microsoft

ИТ-эксперт Татьяна Губина заявила, что школы из-за киберугроз должны перейти на Linux

Читать 360tv в

Не все образовательные учреждения перешли на использование отечественного программного обеспечения (ПО). Из-за этого они могут стать жертвами кибератак. Глава комитета по информатизации образования АРПП «Отечественный софт» Татьяна Губина в интервью РИА «Новости» объяснила, почему школам следует установить программы на основе операционной системы Linux.

«В ситуации, когда компания Microsoft ушла из России и прекратила поддержку программных решений, будет появляться все больше уязвимостей и угроз, обновления операционной системы станут недоступны», — объяснила ИТ-эксперт.

Реклама

Из-за политики интернет-компании российские школы, колледжи и вузы не могут устанавливать обновления, а значит, их компьютеры оказались под угрозой. Кроме того, многие образовательные учреждения оформили подписку на онлайн-сервисы от Microsoft, например, Office365 и Azure, что тоже небезопасно.

Реклама

В качестве альтернативы Татьяна Губина предложила использовать российские ПО на базе Linux. Во-первых, они позволят обезопасить информационно-образовательную среду. Во-вторых, поддерживать работу таких программ смогут разработчики из России. Их не отключат извне, будут оперативно и непрерывно обслуживать.

Школы

Санкции

Хакеры

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама