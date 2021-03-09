Kia показала изображение электромобиля EV6

Компания Kia опубликовала изображения нового электромобиля EV6. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз бренда.

По его данным, основой машины стала новая платформа E-GMP (Electric-Global Modular Platform, «Глобальная модульная платформа для электромобилей»).

«EV6 — это также первая модель нового поколения электромобилей, которая разрабатывается в соответствии с новой философией дизайна, отражающей стремление бренда сконцентрироваться на производстве автомобилей с электрическими силовыми установками», — рассказали в пресс-релизе.

Премьера автомобиля для всего мира произойдет в первом квартале этого года, отметили в компании.