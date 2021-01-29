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    29 января 2021, 02:15

    Новый фильм о МКС превратит каждого в космонавта

    Александра Ломейко

    На МКС снимают 3D-фильм об исследователях космоса. Благодаря технологии 3D и эффекту присутствия у зрителей будет возможность посмотреть на станцию глазами космонавта.

    О съемках документальной ленты «Исследователи космоса. Опыт МКС» рассказал РИА «Новости» космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Он находится на борту Международной космической станции.

    «Камера стояла в российском сегменте МКС несколько часов и непрерывно снимала обычную жизнь: будь то эксперименты, общение, тренировки или прием пищи», — рассказал Кудь-Сверчков.

    Источник фото: РИА «Новости»

    Проект ISS Experience, добавил он, является международным. Взрослые и дети по всему миру, в том числе и в России, благодаря фильму почувствуют себя космонавтами, «не отправляясь в космический полет».

    Отсняты уже три эксперимента, включили в ленту и сюжет о 3D-биопринтере: в перспективе с его помощью в том числе рассчитывают выращивать человеческие органы и ткани.

    Напряженный график космонавтов, пояснил россиянин, позволяет сделать только один дубль. Космонавтам приходится внимательнее относиться к тексту и съемочному процессу.