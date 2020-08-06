Катафалк, переделанный под дрифт-машину, представят на выставке в Приморье

По данным сайта «Газета.ru», машина вполне подходит для езды в экстремальных условиях. Видео с возможностями автомобиля опубликовали на странице выставки в Instagram.

Автомеханик пояснил, что теперь машина может «поставиться боком», а также выполнять маневры, для которых предназначены дрифт-машины. Также уточняется, что на мероприятии все ее возможности покажет профессионал.

«Это машина из Новосибирска, ее привезли на платформе в качестве экспоната выставки, она будет демонстрироваться на стенде. Машину модернизировали, чтобы она могла работать в экстремальных условиях», — рассказала женщина-представитель оргкомитета выставки.

После выставки автомобиль отправят обратно в Новосибирск.

Ранее стало известно, что новейший истребитель Су-57 оснастили высокотехнологичным остеклением, которое защитит летчика от последствий ядерного взрыва: светового, электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений.