Кардиолог подал в суд на Apple. Он обвинил корпорацию в краже технологии

Преподаватель нью-йоркской медицинской школы доктор Джозеф Визел подал иск в федеральный суд в Бруклине на корпорацию 27 декабря. В заявлении он сообщает, что часы Apple, отслеживающие сердцебиение, нарушили его собственный метод обнаружения нерегулярного пульса.

Кардиолог считает свое открытие новаторством в вычислении фибрилляции предсердий — одной из разновидностей нарушения сердечного ритма. Благодаря его технологии нерегулярный ритм пульса отслеживается при последовательных интервалах времени.

Доктор обратился напрямую к Apple в сентябре 2017 года. Тогда он рассказал во всех подробностях информацию о своем методе. Тем не менее корпорация отказалась сотрудничать с ним, говорится в иске. Поэтому теперь врач требует компенсацию за нарушение авторских прав. Кроме того, он намерен добиться запрета на использование его открытия без своего согласия.

Умные часы Apple отслеживают пульс с помощью метода фотоплетизмографии. Согласно нему, кровяной поток фиксируется с помощью инфракрасного или светового излучения и фоторезистору. На основе гаджета можно определить количество крови, проходящей через сосуды, а также количество ударов сердца в минуту.