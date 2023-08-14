14 августа 2023, 18:26
Кардиохирург Винокуров: в России появился новый способ оценки риска послеоперационных осложнений
Приложение-калькулятор, которое рассчитывает риски осложнений при лечении атеросклероза, разработали в России. Об этом изданию «Газета.Ru» сообщил главный научный сотрудник РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Иван Винокуров.
Работа ПО базируется на статистическом анализе вариантов операций и возможных осложнений. После ввода данных пациента калькулятор дает рекомендации по возможным вмешательствам и их последовательности.По словам Винокурова, приложение поможет хирургу подобрать операцию, которая даст наименьшее количество осложнений. Несмотря на все его преимущества, калькулятор пока не получил широкого применения, заключил специалист.
Наука
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