Карамельный и шоколадный. Кто производит сладкий сыр в Подмосковье

Новый вид плавленого сыра появится в России — десертный. Такую линию производства запустила компания Viola. В честь 10-летия работы в стране она начала выпускать сразу два сладких продукта — карамельный и шоколадный сыры. Подробности о новинке узнал корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

Попасть на производство не так-то просто. Все, что связано с приготовлением еды, охраняется от посторонних людей, бактерий и инфекций, которые они могут принести с собой. Для стерильности сотрудники выдают гостям защитные костюмы.

Каждый день на заводе производят только определенный вид продукта. В готовке используют сыр, масло и сухое молоко. Эта смесь стала основой для нового десерта.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы гордимся, что это классическая рецептура сливочного сыра, в которую добавлено два компонента. Если это шоколад, то это какао-порошок. Если это карамель, то это карамель и сахар», — отметил Архип Бороненко, директор по производству.

Готовится сладкий сыр недолго — примерно полчаса. Увидеть этот процесс невозможно — плавится сыр в баках. А затем поступает сразу в цех упаковки. Здесь его разливают по пакетам — 50 штук в минуту.

Источник фото: телеканал «360»

Сырное нашествие. Более 500 фермеров хотят приехать на фестиваль в Подмосковье в следующем году Подробнее

Практически готовый сыр час проводит в холодильнике и уже потом поступает в цех упаковки. Интересно, что на всем заводе работает всего чуть больше 200 человек. Практически весь процесс производства автоматический.

«Уже десять лет Valio в Московской области. Это очень большой срок и серьезный уровень проверки качества. За это время появлялись многие марки, но Valio и завод каждый год увеличивали объем производства, каждый год развивались и каждый год обеспечивали перемены: изменения в ассортиментной матрице, изменения в качестве продукции. И становилось все лучше и лучше», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Источник фото: телеканал «360»

Новая линия — уже девятая для российского завода Viola Ветеран сыров, кстати, на российском рынке компания уже 65 лет. Самый первый плавленый сыр СССР сначала завозили из-за границы, но уже 10 лет продукцию готовят в Подмосковье. В честь юбилея потребителей решили порадовать чем-то необычным. И у компании это получилось.

«Я очень люблю сыры. И не только потому, что у них хороший вкус и они полезны, а потому что меня с ними связывает длинная история. Свою карьеру в Valio я начал с работы в Центре исследования и разработок, и в мои задачи входило развитие рецептуры для новых сыров. И я очень рад, что сейчас могу признаться в своей любви сырам именно напротив этого завода. В честь дня рождения мы запускаем производство нового продукта, и для этого установили новую производственную линию. Благодаря ей на рынке будут представлены два новых продукта: это плавленые сыры с шоколадом и карамелью», — отметил в своей приветственной речи по случаю открытия производства генеральный директор компании Кари Финска.

Источник фото: телеканал «360»

Также Андрей Разин пригласил зарубежных гостей в следующем году посетить фестиваль сыра «Сыр. Пир. Мир» в подмосковной Истре. Там они выступят экспертами и смогут выбрать лучший в России сыр.