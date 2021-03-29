Канадцы восхитились новой моделью мотоцикла Ural

Автор канадского сайта HotCars был в восторге от нового отечественного мотоцикла Ural Gear Up. Он не так давно оказался в продаже, однако его уже по-достоинству оценили знатоки мотоциклетной техники.

Предшественники сегодняшних мотоциклов Ural появились в СССР перед Второй мировой. Когда власти Советского Союза увидели эффективность немецких военных мотоциклов BMW R71, то решили создать такие же для армии. Однако Берлин не захотел продать Москве эту технику. Тогда СССР купил пять экземпляров BMW R71 через посредников из Швеции, сообщило РИА ФАН.

Советские инженеры изучили их и собрали мотоцикл М-72, ставший родоначальником тяжелых отечественных машин с коляской, добавил «Мир 24».

«Современные Ural оснащены оппозитным 750-кубовым двигателем мощностью около 40 лошадиных сил. Благодаря электронному впрыску топлива и дисковым тормозам водитель получает настоящее удовольствие от езды на винтажном мотоцикле. А подключаемый привод коляски позволяет добиться отличной проходимости по бездорожью», - рассказал автор текста в HotCars.

Ранее в Минпромторге рассказали о создании нового электрического мотоцикла из семейства Aurus. Ведомство показало кадры первого прототипа.