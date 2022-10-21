Камеры видеофиксации на улицах будут следить за нарушениями пешеходов и самокатчиков | 360°

Технологии 21 октября 2022, 11:57 Камеры видеофиксации на улицах будут следить за нарушениями пешеходов и самокатчиков

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Камеры видеофиксации на дорогах эффективно отслеживают нарушения, допущенные водителями, а в скором времени смогут фиксировать и другие нарушения. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал исполнительный директор Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации ОКО Эльдар Тузмухаметов.

Камер на улицах станет больше, и они получат новые функции.

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«К примеру, летом СМИ сообщали, что выброс мусора из автомобиля будут фиксировать камеры», — отметил эксперт.

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Также камеры смогут фиксировать нарушения пешеходов, например, переход дороги в неположенном месте, и самокатчиков, которые уже становятся полноценными участниками дорожного движения.