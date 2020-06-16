    16 июня 2020, 12:24

    Камеры с функцией распознавания лиц установят в российских школах

    Дарья Морозова

    Видеонаблюдение установят в школах России на входах, выходах, а также в классах. Камеры будут обладать функцией распознавания лиц. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на компанию фонда «Роснано» «Элвис-НеоТек».

    Уточняется, что это увеличит уровень безопасности во время уроков, а также сделает проще переход на дистанционное обучение.

    К 2024 году планируется оборудовать камерами 43 тысячи школ в стране. Сейчас они установлены в 1,5 тысячи учебных заведений.