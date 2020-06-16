16 июня 2020, 12:24
Камеры с функцией распознавания лиц установят в российских школах
Видеонаблюдение установят в школах России на входах, выходах, а также в классах. Камеры будут обладать функцией распознавания лиц. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на компанию фонда «Роснано» «Элвис-НеоТек».
Уточняется, что это увеличит уровень безопасности во время уроков, а также сделает проще переход на дистанционное обучение.
К 2024 году планируется оборудовать камерами 43 тысячи школ в стране. Сейчас они установлены в 1,5 тысячи учебных заведений.