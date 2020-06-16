Камеры с функцией распознавания лиц установят в российских школах

Уточняется, что это увеличит уровень безопасности во время уроков, а также сделает проще переход на дистанционное обучение.

К 2024 году планируется оборудовать камерами 43 тысячи школ в стране. Сейчас они установлены в 1,5 тысячи учебных заведений.