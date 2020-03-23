    23 марта 2020, 11:18

    Камеры с фиксацией разговоров за рулем появятся в России

    Анастасия Кременчугская

    Камеры, фиксирующие разговоры по телефону во время вождения, появятся в России. В тестовом режиме новшество хотят запустить в Москве. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

    Снимки с камер будет обрабатывать нейросеть. Разработчики сообщили, что алгоритм умеет с высокой точностью определять, держит ли водитель телефон возле уха.

    Перед тем, как камеры начнут внедрять, им необходимо пройти практическое испытание и получить необходимые сертификаты.