Камеры с фиксацией разговоров за рулем появятся в России

Снимки с камер будет обрабатывать нейросеть. Разработчики сообщили, что алгоритм умеет с высокой точностью определять, держит ли водитель телефон возле уха.

Перед тем, как камеры начнут внедрять, им необходимо пройти практическое испытание и получить необходимые сертификаты.