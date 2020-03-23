23 марта 2020, 11:18
Камеры с фиксацией разговоров за рулем появятся в России
Камеры, фиксирующие разговоры по телефону во время вождения, появятся в России. В тестовом режиме новшество хотят запустить в Москве. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
Снимки с камер будет обрабатывать нейросеть. Разработчики сообщили, что алгоритм умеет с высокой точностью определять, держит ли водитель телефон возле уха.
Перед тем, как камеры начнут внедрять, им необходимо пройти практическое испытание и получить необходимые сертификаты.