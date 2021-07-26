Камеры на дорогах научат фиксировать несоблюдение дистанции и опасную езду

Дорожные камеры в России в ближайшее время получат новую функцию по фиксации нарушений ПДД. В скором времени они смогут отслеживать опасное вождение и несоблюдение дистанции. Об этом сообщил разработчик новых камер — компания «Астралаб».

Разработчики в беседе с Autonews привели пример, когда камеры смогут зафиксировать правонарушение. Это касается случая, при котором водитель пытается вынудить соседей по левому ряду пропустить его и съехать на другую полосу. Эксперты считают, что такое поведение очень опасно. Ведь если за рулем находится новичок, то он может испугаться и принять неверное решение. В частности, резко затормозить.

«Бывают „учителя“, которые на высокой скорости летят в левом ряду и считают, что машины впереди недостаточно быстро едут. Тогда они подъезжают вплотную и начинают эти машины выдавливать. Неопытные водители могут растеряться и устроить страшное ДТП», — отметил генеральный директор «Астралаба» Сергей Ласкин.

Нейросеть будут помогать фиксировать опасное вождение. Разработчики отметили, что уже получили заказы на новые функции дорожных камер из разных регионов. Пока программное обеспечение только разрабатывают.