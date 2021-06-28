КамАЗ показал новый самосвал «Геркулес»

Автопроизводитель КамАЗ представил новую модель шарнирно-сочлененного карьерного самосвала «Геркулес». Его серийное производство запустится в 2023 году, рассказал Motor.

Масса машины составит 75 тонн, а грузоподъемность — 35 тонн. Сообщается, что автомобиль оснащен турбодизелем, но при этом двигатель внутреннего сгорания служит как генератор, а колеса вращают электродвигатели мощностью более 600 лошадиных сил.

КамАЗ собирается создать целую линейку карьерных самосвалов, добавили «Известия».