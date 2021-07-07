«Калькулятор смерти» создали для пожилых

Канадские исследователи создали «калькулятор смерти» для пожилых людей. Прибор поможет понять меняющие потребности пенсионеров в уходе по мере того, как они стареют. Также устройство сможет дать прогноз об окончании жизненного пути человека.

Разработка получила название Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool (RESPECT), что переводится как «Оценка риска для поддержки: прогнозы для пожилых людей в сообществе», говорится в научном издание Canadian Medical Association Journal, которое опубликовало результаты исследования.

Устройство основано на данных более чем 491 тысячи пожилых людей, которые пользовались услугами по уходу на дому с 2007 по 2013 год. Прибор, как указано, может предсказать смерть в течение шести месяцев.

«Например, это может помочь детям спланировать, когда взять отпуск с работы, чтобы побыть с родителем, или решить, когда отправиться в последнее семейное путешествие вместе», — рассказала доктор Эми Хсу, одна из авторов исследования.

Устройство предоставляет оценки выживаемости. Снижение способности человека выполнять повседневные действия, такие как соблюдение гигиены, пользование туалетом и передвижение, как обнаружили ученые, были более сильными сигналами о смерти в полугодичной перспективе, чем болезни, которые есть у человека.

Прибор позволит определить необходимость паллиативного лечения и улучшения качества жизни пациента, отметил ученый из больницы Оттавы Питер Танусепутро. Устройство может использоваться как в системе здравоохранения, так и в помощи на дому.