Калькулятор биологического возраста создали в России

Российские ученые разработали онлайн-сервис для определения биологического возраста. Специальный калькулятор поможет рассчитать данные, показывающие уровень изношенности организма. Если фактический возраст и полученная цифра не совпадут, то лучше обратиться к врачу.

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Как пишет газета «Известия», авторами новой программы стали ученые Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Специалисты работали под руководством геронтолога Клаудио Франчески.

Они разработали «Калькулятор возраста». С его помощью интернет-пользователи смогут рассчитать свой биологический возраст. Для этого необходимо зайти в сервис и ввести показатели общего анализа крови, а также общедоступных биохимических маркеров.

Если число на экране и фактический возраст сильно расходятся, то стоит пройти медицинское обследование. Врачи смогут выявить развитие болезней и побороть их на ранней стадии.

Ученые утверждают, что разработка в дальнейшем может помочь медикам в диагностике заболеваний старости. Онлайн-сервис появится в Сети в ближайшее время и будет доступен любому пользователю.