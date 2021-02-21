«Калашников» выпустил новую версию АК-12

Группа компаний «Калашников» провела модернизацию 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Автомат получил более эргономичный приклад, новую рукоять и прицельные приспособления.

В пресс-службе подчеркнули — автомат был доработан по итогам войсковой эксплуатации. Конструкторы «Калашникова» и дальше будут совершенствовать АК-12. Сейчас ведутся серийные поставки АК-12, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Калашникова».

«На данный момент заказчикам поставлено уже десятки тысяч единиц АК-12», — добавили в «Калашникове» на международной выставке вооружений IDEX-2021.

Страны Ближневосточного региона, где традиционно используются автоматы с данным калибром, считаются потенциальными покупателями. Хотя пока что продаж для иностранцев не было. Также в пресс-службе отметили, что АК-15 в армию поставлять не планируется из-за калибра.

Международная выставка IDEX является крупнейшим ближневосточным салоном вооружений и проводится раз в два года в Абу-Даби. В этом году она проходит с 21 по 25 февраля.

Впервые автомат АК-19 представили публике на форуме «Армия-2020», который прошел в подмосковном парке «Патриот». Новое оружие разработали в рамках программы «Ратник». Планировалось, что автомат войдет в новое оснащение российских военных.