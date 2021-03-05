«Калашников» намерен выпустить страйкбольный автомат АК-12

Группа компаний «Калашников» планирует в ближайшем будущем создать страйкбольный автомат АК-12, в котором будут максимально использованы оригинальные компоненты. Об этом сообщил ТАСС.

«Проект страйкбольного автомата на базе АК-12 пока не дошел до стадии массового выпуска, но уже в феврале этого года на тематической выставке для любителей страйкбола мы представили рабочий прототип изделия», — цитирует сообщении компании сайт kp.ru.

В «Калашникове» выразили надежду, что автомат удастся выпустить на рынок в скором времени. Отмечается, что компания уже наладила выпуск страйкбольного пистолета Макарова. Его сборку осуществляют на Ижевским механическим заводе.